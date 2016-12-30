قائمة بالسعرات الحرارية

قائمة بالسعرات الحرارية

أونتاريو: إرغام المطاعم على الإعلان عن السعرات الحرارية للأطعمة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 30 ديسمبر, 2016 , لا توجد تعليقات ↓

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أصدرت حكومة مقاطعة أونتاريو في وسط الشرق الكندي قرارا يقضي بإرغام المطاعم التي تمتلك شبكة من عشرين مطعما وما فوق على الإعلان عن عدد السعرات الحرارية لكل وجبة طعام تقدمها، وذلك  ابتداء من مطلع السنة المقبلة. ويهدف هذا التغيير المكلف إلى تمكين المستهلك من حسن اختيار الوجبة المناسبة لصحته،.

ومن بين تلك المطاعم ،شبكة "باراماونت فودز"، التي تمتلك واحدا وأربعين مطعما في أونتاريو لصاحبها الكندي اللبناني محمد فقيه الذي أكد أن مؤسسته اضطرت إلى إنفاق خمسة وستين ألف دولار لتغيير وجبات الطعام التي تقدمها. واعتبر أن الأمر مجحف بحق شبكات المطاعم إذ يجب أن يشمل القرار كل المطاعم بصرف النظر عن عدد فروعها .

من جهتها أكدت مؤسسة أمراض القلب أن حوالي ثمانين بالمئة من الأمراض يمكن تحاشيها عبر اعتماد نمط حياة نشط والامتناع عن التدخين وتناول الأطعمة الصحية.

هذا وستتعرض شبكات المطاعم المخالفة للقانون الجديد إلى غرامة مالية تصل إلى حدود العشرة آلاف دولار يوميا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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فئة صحة، مجتمع

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