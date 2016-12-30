التحضيرات الأخيرة لانطلاق الاحتفال بالذكرى 150 لتأسيس كندا

تنطلق منتصف ليل غدٍ السبت الاحتفالات الضخمة أمام مجلس العموم الكندي، لإحياء الذكرى الخمسين بعد المئة لتأسيس الكونفيديرالية الكندية. وأكدت الناطقة بلسان وزارة التراث أن تانغي أن "الأعمال على قدم وساق للانتهاء من الأعمال والتحضيرات لانطلاق الاحتفال الذي سيشكل حدثا تاريخيا في كندا"

وتشارك في حفل الافتتاح ، مجموعة من الفنانين الكنديين وسينقله مباشرة من العاصمة تلفزيون راديو كندا بشقيه الفرنسي والإنكليزي.

من جهتها أعلنت وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي، أن إحياء ذكرى تأسيس الكونفيديرالية الكندية يشكل مناسبة " للتماسك والتعاضد الاجتماعي القائم على ثلاثة أسس كبيرة: الأول اعتمادنا الثنائية اللغوية، والثاني تعدديتنا الثقافية والثالث مسار المصالحة مع الهنود من السكان الأصليين.

هذا وسيجري افتتاح الاحتفالات بحضور عدد من السياسيين يتقدمهم حاكم كندا العام ديفيد جونستون.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية