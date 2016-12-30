برنامج “راديو دودو” فكرة كندية سورية لإعادة النوم إلى جفون أطفال سوريا

سيكون بوسع الأطفال السوريين، أينما كانوا، الاستماع إلى برنامج موسيقي مخصص لهم ابتداءً من اليوم الأول من عام 2017.

البرنامج، واسمه "راديو دودو" (Radio-DoDo)، سيقدم أغنيات وتهويدات باللغتيْن العربية والفرنسية، وستبثه إذاعة "روزنة" التي تُعنى بالشأن السوري وتبث من العاصمة الفرنسية باريس والتي تديرها وترأس تحريرها الصحافية السورية الكندية لينا شوّاف.

وفكرة البرنامج وُلدت في رأس الخبيرة المالية الكندية بريجيت ألبان (Brigitte Alepin)، التي يعني اسم عائلتها "حلبي" بالفرنسية. فجد بريجيت لأبيها سوري من مدينة حلب، وهاجر إلى كندا مع أشقائه قبل عقود طويلة، وكي يندمج الأشقاء بصورة أفضل في مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الفرنكوفونية حيث عملوا في التجارة اختاروا لأنفسهم اسماً فرنسياً يبرز مسقط رأسهم، حلب.

السيدة ألبان التي هالها ما حدث في حلب وسائر سوريا شاءت أن تقدم لأطفال مدينة جدها ووطنه ما يمسح عن وجوههم بعض المعاناة. وكثيرون ساعدوها على تجسيد فكرتها، من بينهم السيدة شوّاف التي حاورتُها في الحديث التالي.