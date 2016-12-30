93 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام قُتلوا في 2016

أعلن اليوم الاتحاد الدولي للصحافيين (Fédération internationale des journalistes) أن 93 صحافياً ومن العاملين في حقل الإعلام قُتلوا بين اليوم الأول من عام 2016 ويوم أمس، 29 كانون الأول (ديسمبر)، أثناء قيامهم بعملهم.

وأوضح الاتحاد أن القتلى المشار إليهم سقطوا إما في هجمات استهدفتهم أو في هجمات بواسطة القنابل أو خلال تبادل لإطلاق النار.

وإضافة إلى هذا العدد سجل الاتحاد مقتل 29 صحافياً في حادثيْ تحطم طائرة، أحدهما في كولومبيا والآخر في روسيا، ما يرفع عدد القتلى في أوساط الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام إلى 122 شخصاً في 2016.

وتصدر العراق قائمة البلدان من حيث عدد القتلى بين الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام أثناء تأديتهم عملهم، إذ سقط فيه 15 منهم، وتلته أفغانستان (13) والمكسيك (11) واليمن (8) وكل من سوريا وغواتيمالا (6 لكل منهما).

وكان الاتحاد قد أحصى مقتل 112 صحافياً ومن العاملين في حقل الإعلام خلال عام 2015 أثناء قيامهم بعملهم.

ويُعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين أكبر منظمة للصحافيين حول العالم ويقع مقره في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

(أ ف ب)