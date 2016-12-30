ارتفاع بورصة تورونتو بـ17,51% والدولار الكندي بـ3,9% في 2016

أغلق المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو (S&P/TSX) سنة 2016 اليوم على 15287,59 نقطة، بتراجع 134,53 نقطة عن مستوى إقفاله أمس و40,56 نقطة عن مستوى إقفاله الأسبوع الفائت.

وكان مؤشر بورصة تورونتو قد أغلق سنة 2015 على 13009,95 نقطة. فيكون بالتالي قد كسب 2277,64 نقطة خلال سنة 2016، أي 17,51% من قيمته.

أما الدولار الكندي فأغلق سنة 2016 اليوم على 74,48 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,45 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس و0,60 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وكان الدولار الكندي قد أغلق عام 2015 على 72,25 سنتاً أميركياً. فيكون بالتالي قد كسب 2,23 سنت أميركي خلال سنة 2016، أي 3,09% من قيمته.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم شباط (فبراير) المقبل على 53,72 دولاراً أميركياً، بتراجع 0,05 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 0,70 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)