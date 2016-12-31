جوجل تكشف عن أكثر الكلمات بحثا سنة 2016

أصدر محرك البحث غوغل قائمته السنوية لأكثر الكلمات التي تمّ البحث عنها من طرف المبحرين في العالم. وقد تصدرت كلمة "Powerball"، وهو اسم يانصيب في الولايات المتحدة وصلت قيمة جائزتها 1.56 مليار دولار، قائمة سنة 2016.

وجاء في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي كلمة الفنان النجم" الامير"

الذي توفي بصفة مفاجئة خلال سنة 2016 (Prince)

وكلمة إعصار ماثيو الذي اجتاح الولايات المتحدة.

واحتلا مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون على التوالي المرتبة الثامنة والعاشرة في ترتيب السنة المنقضية.

في ما يلي قائمة 10 الكلمات الاكثر بحثا في جوجل سنة 2016

1- Powerball

2- الفنان الامير (Prince)

3- إعصار ماثيو

4- تطبيق بوكيمون غو

5- لعبة فيديوSlither.io

6- دورة الألعاب الأولمبية

7- المغني البريطاني ديفيد بوي

8- ترامب

9- الانتخابات

10- هيلاري كلينتون

زبير الجازي