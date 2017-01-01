من اليسار، ميْ أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

من اليسار، ميْ أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
Photo Credit: RCI

بلا حدود ليوم الأحد الأول من كانون الثاني (يناير) 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأحد 1 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

يتضمّن برنامج بلا حدود مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة من إعداد وتقديم بيار احمراني وفادي الهاروني.

وقف إطلاق النار في سوريا: أمال وتساؤلات

إعلان وقف إطلاق النار في سوريا ابتداء من منتصف ليل اليوم الخميس، عزز آمال الشعب السوري بقرب انتهاء معاناتهم وعودة الاستقرار تدريجيا بعد أكثر من خمس سنوات من حرب مستعرة، أدت، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى مقتل أكثر من أربعمئة ألف شخص، ونزوح وتشريد ولجوء أكثر من نصف الشعب السوري، ناهيك عن الجرحى والمعاقين والدمار.

Syrie-Alep-Guerre-et-Paix

© AFP

لكنه أيضا أثار مجموعة من التساؤلات: ما قيمة هذا الاتفاق إذا كان يستثني جهاديي "الدولة الإسلامية " وجبهة النصرة، وهم في صلب المعارك والحرب؟ لماذا جاء الإعلان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وليس من الرئيس السوري بشار الأسد وإلى أي مدى يشكل ذلك انتهاكا للسيادة السورية وانتقاصا من وجود السلطة الرسمية؟ وهل المفاوضات المعلن عن استئنافها يمكن أن تؤدي إلى حل دائم بغياب الولايات المتحدة التي لم تدعَ للمشاركة فيها؟ أسئلة وسواها طرحها بيار أحمراني على الناشط السوري الكندي في مونتريال الأستاذ يوسف طربوش في حديث هاتفي.

كيف يمكن للفلسطينيين الإستفادة من القرار الدولي رقم 2334 في ظل المتغيرات الديمغرافية؟

رحب الفلسطينيون بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 المندد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتيْن والمطالب بوقفه فوراً. وأشادت بالقرار كل من السلطة الوطنية الفلسطينية وحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما رحبت الدول العربية ودول أخرى أيضاً بالقرار.

أما إسرائيل فرفضت القرار بشدة، وحكومتها اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو غاضبة جداً لعدم استخدام إدارة الرئيس الأميركي المشارفة ولايته على الانتهاء باراك أوباما حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار واكتفائها بالامتناع عن التصويت عليه، ما فتح الطريق أمام تبني مجلس الأمن له بغالبية أربعة عشر صوتاً من أصل خمسة عشر.

جندي إسرائيلي يقوم بالحراسة في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة ويبدو في عمق الصورة مسجد قبة الصخرة (أرشيف)

جندي إسرائيلي يقوم بالحراسة في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة ويبدو في عمق الصورة مسجد قبة الصخرة (أرشيف) © GI/أحمد غرابلي

يُذكر أن مشروع القرار قدمته مصر، لكنها وافقت على تأجيل التصويت عليه بعد اتصال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برئيسها عبد الفتاح السيسي.

وترامب الذي طالب أوباما باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار في مجلس الأمن وعد بأن "الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة" بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في العشرين من كانون الثاني (يناير) الجاري.

فادي الهاروني حاور أمين سر "المؤسسة الكندية الفلسطينية"، السكرتير الإعلامي لكنيسة مار جاورجيوس الأنطاكية الأرثوذكسية في مونتريال، الصحافي والناشط الفلسطيني المخضرم الأستاذ نقولا الصايغ حول القرار الأممي الجديد فيما بات عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحواً من 590 ألف نسمة.

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ،
فئة دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
دولي، سياسةبلا حدود ليوم الأحد الأول من كانون الثاني (يناير) 2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتجوجل تكشف عن أكثر الكلمات بحثا سنة 2016إقتصاد، دولي، سياسة، عرض الصحفتعليقات من الصحافة والإعلام في كندا للأسبوع المنتهي في 31 - 12 - 2016أرقام الأسبوع، إقتصاد، دولي، سياسة، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي يوم السبت 31 - 12 - 2016إقتصادارتفاع بورصة تورونتو بـ17,51% والدولار الكندي بـ3,9% في 2016دولي93 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام قُتلوا في 2016مجتمعبرنامج "راديو دودو" فكرة كندية سورية لإعادة النوم إلى جفون أطفال سوريادولي، سياسة" أردوغان قاتل الحرية"مجتمعالتحضيرات الأخيرة لانطلاق الاحتفال بالذكرى 150 لتأسيس كنداصحة، مجتمعأونتاريو: إرغام المطاعم على الإعلان عن السعرات الحرارية للأطعمة

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
Fidel Castro revient sur ses pasQue sont devenus ces politiciens à qui le pouvoir a échappé?Standing Rock : quand les pro et les anti-pipelines se côtoientIncendie meurtrier en CalifornieLe blogueur Harold Cardenas, un regard jeune et juste sur CubaVol MH370 : les proches prêts à reprendre les recherches à leur compteL’immigration irrégulière au Canada décortiquée en 5 questionsLes adultes Asperger, ces géants aux pieds d’argileTrump parle à la présidente taïwanaise; Pékin blâme TaipeiActivités de financement : le directeur général des élections avertit les libéraux fédéraux
Istanbul nightclub attack leaves at least 35 dead, 40 injuredU.S. deals Canada 1st loss at world juniorsUN backs Russian-Turkish ceasefire effort in Syria as truce wavers'Severely impaired' pilot passed out in cockpit as passengers boarded Calgary flightRecovery effort for plane missing with 6 aboard delayed until SundayTrump uses Twitter to issue unusual New Year's message to his 'enemies'CBC Q&A: Climate plan architect Andrew Leach talks carbon taxSaskatoon 92-year-old completes 40,000-km journey a month before dyingCBC Special: New Year's Eve revellers kick off Canada's 150th, bid adieu to year of conflict'An incredible chess move': Putin checkmates Obama after symbolic sanctions manoeuvre