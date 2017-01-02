وفاة بيل مارشال أحد مؤسّسي مهرجان تورونتو الدولي للسينما

توفّي بيل مارشال أحد مؤسّسي مهرجان تورونتو الدولي للسينما عن 77 عاما إثر إصابته بنوبة قلبيّة.

وكان مارشال قد أسّس مع اثنين من زملائه المهرجان عام 1976، وشغل منصب مديره طوال ثلاث سنوات حسبما أفاد المدير الحالي بيرس هاندلينغ.

وأضاف هاندلينغ مشيرا إلى الدور الذي لعبه مارشال ليصبح المهرجان "واحدا من المهرجانات الثقافيّة العامّة الأكثر تأثيرا".

وتقول عائلة بيل مارشال إنّه كان واحدا من أصحاب الرؤية في السينما الكنديّة.

وذكّرت العائلة بنزاهته وذكائه الحادّ ودعابته الساخرة.

وكان مارشال ملتزما بالعمل السياسي في تورنتو وكان مدير الحملات الانتخابيّة لثلاثة من رؤساء البلديّة السابقين في المدينة الملكة وشغل منصب مدير مكتبهم تباعا.

وأعرب عمدة تورنتو جون توري في بيان عن حزنه لوفاة بيل مارشال مشيرا إلى أنّه كان صاحب طموح كبير.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)