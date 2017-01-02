فانكوفر تحتفي بتراث السكّان الأصليّين

تنتهز مدينة فانكوفر فرصة إطلاق الاحتفالات بذكرى مرور 150 سنة على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة للإعلان عن سنة من الاحتفالات تحت تسمية كندا 150+.

وتخصّص المدينة جزءا كبيرا منها للاحتفاء بتراث السكّان الأصليّين في المرحلة التي سبقت وصول المستكشفين الاوروبيّين.

"معا نسير نحو الأمام" عنوان اختارته فانكوفر للاحتفالات التي تستمرّ طوال السنة في المدينة التي سُمّيت عام 2014 مدينة المصالحة.

"سوف تعترف احتفالات كندا 150+ بتاريخنا الطويل وتتيح لنا التطلّع نحو مستقبل تسير فيه معا مجموعاتنا، من السكّان الأصليّين والأفراد، من خلال تشكيل مجتمع أقوى من أيّ يوم مضى" كما ورد في بيان صادر عن بلديّة فانكوفر.

وأوضحت البلديّة أنّ تسمية "كندا 150+" اختيرت تجاوبا مع طلب لجنة الحقيقة والمصالحة للاحتفاء بالسكّان الأصليّين ومعهم ومع جميع أبناء المدينة.

وأشارت إلى أنّ الاحتفالات تتيح أمام السكّان الأصليّين من أبناء قبائل سكواميش وتسليل ووتوت والخلاسيّين والسكّان الأصليّين المقيمين في المدن والقادمين الجدد والزوّار، الاطّلاع وإقامة العلاقات في ما بينهم والاحتفال بالمناسبة من خلال نشاطات ثقافيّة وترفيهيّة.

وتتخلّل الاحتفالات ثلاثة أحداث مهمّة: مهرجان نداء الطبل وتجمّع قوارب الكانو ومسيرة المصالحة.

ورصدت المدينة موازنة بقيمة 2،4 مليون دولار وحصلت على مساعدة ماليّة بقيمة 2،313 مليون دولار من اوتاوا لتنظيم هذه الاحتفالات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)