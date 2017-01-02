مشرد تحت البرد والصقيع

مشرد تحت البرد والصقيع
Photo Credit: David Horemans / CBC

تورونتو: البدء بإحصاء المشردين الذين يموتون في المدينة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 2 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قررت بلدية تورونتو إحصاء عدد المشردين الذين يموتون في المدينة ابتداء من يوم أمس الأحد. وكانت مجموعات الدفاع عن المشردين وجهت لوما للبلدية لكونها لا تمتلك أية إحصاءات رسمية عن عدد المشردين الذين يموتون على أراضيها وأسباب وفاتهم. وطلبت وكالة الصحة العامة وخدمات الطوارئ من القيمين على الملاجئ والمنظمات الطوعية بالإبلاغ عن وفاة أي مشرد عند حصولها. وسيضم الملف هوية المشرد وجنسه وعمره ومكان وفاته وأسبابها، علما أن المنظمات التي تعنى بأوضاع المشردين تمتلك لائحة غير رسمية وناقصة بحيث أن معظم الضحايا مسجلون تحت اسم وهمي هو "جون دو" وليس فيها أية معلومات عن الأسباب التي أدت للوفاة.

هذا وتطالب تلك الجمعيات البلدية بنشر كل المعلومات حول وفاة المشردين بصورة يومية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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