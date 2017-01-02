كاد يقود الطائرة وهو مخمور

وجهت شرطة كالغاري في ألبرتا، وسط الغرب الكندي، اتهامات بحق قبطان طائرة تابعة للخطوط الجوية "صان وينغ" الذي كان على وشك قيادة الطائرة وهو مخمور وقد فقد وعيه داخل مقصورة القيادة.

وأفادت الشرطة أن قبطان الطائرة البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما هو من أصل سلوفاكي، لم تكشف اسمه، وحاصل على شهادة قيادة الطائرات وكان مقررا أن يتوجه بالطائرة إلى كانكون في المكسيك وعلى متنها تسعة وتسعون راكبا وستة من طاقم الطائرة، كما كان من المفترض أن يتوقف في ريجينا ووينينغ قبل توجهه إلى كانكون.

ولاحظ فريق الطائرة على باب الدخول أن القبطان كان يتصرف بطريقة غريبة قبل إغمائه في مقصورة القيادة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية