برلمان الشباب في الجمعية الوطنية الكيبيكية

أنهى "برلمان الشباب" أعماله للسنة السابعة والستين على التوالي، في الجمعية الوطنية الكيبيكية بتبنيه ثلاثة مشاريع قوانين ورفضه مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الجيش الكندي. ومشاريع القوانين التي يتبناها أو يرفضها ، لا قيمة تشريعية لها طبعا، إنما تعبر عن آراء ومواقف شباب من مختلف القضايا المطروحة على الساحة الكيبيكية.

وبرلمان الشباب، الذي انعقد خلال خمسة أيام في قاعات مجلس النواب الكيبيكي،

بمشاركة حوالي مئة شاب من مختلف الأصول والأديان والمناطق، مناسبة فريدة يعيشها الشباب في مقتبل العمر، ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين، يتعرفون خلالها على آلية عمل مجلس النواب وكواليس السياسة وطريقة ممارسة الديموقراطية البرلمانية.

تشرح سارة مينار ، التي نلعب دور رئيسة حكومة كيبيك، ألية عمل برلمان الشباب في حديث مع هيئة الإذاعة الكندية بالقول:

"هي محاكاة برلمانية ولكن غير حزبية. وهذا البرلمان موجود منذ العام 1949، يشارك فيه شباب يصوغون كل سنة عددا من مشاريع القوانين حول أمور تثير اهتمامهم ويهدف إلى تحسيس الشباب بالشأن العام وحول كيفية عمل مؤسساتنا الوطنية والتداول في شؤون الساعة والأمور التي يهتم بها شبابنا"

من جهتها تركز أنان مونكور، التي تلعب دور نائبة في البرلمان، على ما تعلمته خلال مشاركتها في أعمال البرلمان قائلة:

" لم أكن أفهم كيف تسيّر الأمور في المجتمع وآلية العمل السياسي وكيف يتم تبني مشروع قانون ما وما هو دور المواطن، وهذا بالواقع ما نتعلمه في برلمان الشباب في كيبيك وتحديدا كيف يتمكن المواطن من التأثير على السياسة وكيف يمكننا إعطاء رأينا والمشاركة في هذه الجهود الديموقراطية.

وكانت هيئة الإذاعة الكندية التقت بعض المشاركين قبيل انعقاد الدورة منهم زينب الحاج التي حددت ما سيدور من مناقشات خلال الدورة:

"سنتداول في أربعة مشاريع قوانين وأربعة اقتراحات صغيرة وهناك حكومة ومعارضة في محاكاة لجلسات برلمانية ولكن غير محازبة فللكل حق بالتعبير عن آرائه وحرية تعبيره.

من جهتها تقول المشاركة إلسا راتغيبير:

"أنا في اللجنة التي تناقش ثقافة الاغتصاب وهو موضوع يعتبر من التابوهات لكنه من الأحداث اليومية التي نعيشها والنقاش يخلق جوا من الديموقراطية للاطلاع على كافة الآراء والمواقف.

وعن تشكيل البرلمان يقول شربل أبي سعد طالب حقوق :

هناك مشتركون وصلوا حديثا إلى كيبيك وآخرون ولدوا هنا ويتابعون دروسا في مجالات مختلفة وبإمكاننا معارضة مختلف وجهات النظر"

انتهت الدورة السابعة والستون لبرلمان الشباب في كيبيك مع نهاية العام الماضي، لكن انعكاساتها الإيجابية على فكر الشباب وتعمقهم في فهم الحياة السياسية سيرافقهم بدون شك لسنوات طويلة قادمة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا