صورة لمدينة مونتريال من تلّة مونروايال

صورة لمدينة مونتريال من تلّة مونروايال
Photo Credit: RENÉ SAINT-LOUIS/Radio-Canada

مونتريال:تحسّن تاريخي في نوعيّة الهواء عام 2016

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 3 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تحسّنت نوعيّة الهواء بصورة ملحوظة في مدينة مونتريال وتراجع عدد الأيّام التي كانت فيها سيّئة بنسبة 60 بالمئة حسبما أفادت به شبكة مراقبة نوعيّة الهواء في المدينة.

وارتفع عدد الأيّام التي شهت نوعيّة هواء جيّدة بصورة غير مسبوقة وبلغ 116 يوما أي بارتفاع  50 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتمّ تسجيل 26 يوما كانت فيها نوعيّة الهواء سيّئة في المدينة عام 2016 مقابل 64 يوما عام 2015.

واستقرّ عدد الأيّام التي كانت فيها نوعيّة الهواء مقبولة وبلغ 223 يوما.

وتراجع كذلك عدد أيّام الضبخان أي الضباب الدخاني بحدّة ولم يتمّ تسجيل أيّ يوم خلال فصل الصيف، في حين عرفت المدينة بضعة أيّام قليلة من الضبخان في كانون الثاني يناير الفائت.

وهذه أفضل نتائج تسجّلها مدينة مونتريال منذ أن بدأ قياس نوعيّة الهواء عام 2002.

ويعزو أحد خبراء تلوّث الهواء هذه النتائج إلى إقفال 5 محطّات تعمل على الفحم الحجري في مقاطعة اونتاريو المجاورة لكيبيك وإلى إقفال محطّات تعمل على الفحم الحجري في وسط الغرب الأميركي.

وتتسبّب نوعيّة الهواء السيّئة في وفاة 1500 شخص سنويّا في مونتريال وفق ما ذكرته السلطات الصحيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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كلمات مفتاحية ،
فئة بيئة وحياة حيوانية

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