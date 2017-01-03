مونتريال:تحسّن تاريخي في نوعيّة الهواء عام 2016

تحسّنت نوعيّة الهواء بصورة ملحوظة في مدينة مونتريال وتراجع عدد الأيّام التي كانت فيها سيّئة بنسبة 60 بالمئة حسبما أفادت به شبكة مراقبة نوعيّة الهواء في المدينة.

وارتفع عدد الأيّام التي شهت نوعيّة هواء جيّدة بصورة غير مسبوقة وبلغ 116 يوما أي بارتفاع 50 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتمّ تسجيل 26 يوما كانت فيها نوعيّة الهواء سيّئة في المدينة عام 2016 مقابل 64 يوما عام 2015.

واستقرّ عدد الأيّام التي كانت فيها نوعيّة الهواء مقبولة وبلغ 223 يوما.

وتراجع كذلك عدد أيّام الضبخان أي الضباب الدخاني بحدّة ولم يتمّ تسجيل أيّ يوم خلال فصل الصيف، في حين عرفت المدينة بضعة أيّام قليلة من الضبخان في كانون الثاني يناير الفائت.

وهذه أفضل نتائج تسجّلها مدينة مونتريال منذ أن بدأ قياس نوعيّة الهواء عام 2002.

ويعزو أحد خبراء تلوّث الهواء هذه النتائج إلى إقفال 5 محطّات تعمل على الفحم الحجري في مقاطعة اونتاريو المجاورة لكيبيك وإلى إقفال محطّات تعمل على الفحم الحجري في وسط الغرب الأميركي.

وتتسبّب نوعيّة الهواء السيّئة في وفاة 1500 شخص سنويّا في مونتريال وفق ما ذكرته السلطات الصحيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)