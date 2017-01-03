الكنديّة آلاء المهندس ضحيّة هجوم اسطنبول

أفادت هيئة الاذاعة الكنديّة سي بي سي أنّ الكنديّة آلاء المهندس، من ميلتون في مقاطعة اونتاريو، لقيت مصرعها في الهجوم الذي استهدف ملهى رينا في اسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا و69 جريحا.

وأكّد شقيقها محمّد المهندس خبر وفاتها لسي بي سي وأوضح أنّ صهره اتّصل به وأطلعه على ما جرى.

وقال أإنّه لا يعرف كيف ينقل الخبر لوالدته وأنّه لم يكن يعلم أنّ شقيقته كانت في اسطنبول.

واتّصل بها في 29 و30 كانون الأوّل ديسمبر الفائت حسبما قال.

وكانت آلاء المهندس تقيم مع زوجها وولديها في ميلتون في مقاطعة اونتاريو.

ويقول زوجها إنّها محبّة ومتفائلة وزوجة رائعة.

وقد أمضت شهرين بجانب صديقتها المريضة في عمّان. وقرّرت الذهاب مع بعض الأصدقاء لتمضية رأس السنة في اسطنبول.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)