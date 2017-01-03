كيبيك: برلمان الطلاب يبدأ أعماله اليوم

بعد برلمان الشباب في الجمعية الوطنية الكيبيكية، بدأ "برلمان الطلاب" أعماله في برلمان كيبيك بمشاركة حوالي مئة وخمسين طالبا سينقسمون إلى فريقين، يلعب كل فريق تارة دور الحزب الحاكم وطورا دور المعارضة، ما يشكل فرصة فريدة للطلاب للتعرف إلى آليات العمل البرلماني الديموقراطي والتفكير والتداول في تحقيق " كيبيك أفضل".

وسيتمكن المشاركون حتى يوم الجمعة المقبل من التداول والنقاش وصياغة مشاريع القوانين، في محاكاة افتراضية لمجلس النواب.

وإذا كانت طريقة المناقشات لا تختلف كثيرا عن المناقشات الحقيقية في مجلس النواب، فالقضايا المطروحة على النقاش ليست بالضرورة حول ملفات تحتل صدارة الأخبار وبالتالي فالهموم مختلفة وهي تلبي حاجات واهتمامات الطلاب المشاركين. وخلافا عن الماضي حيث كان المشاركون منقسمين بين الليبيراليين والحزب الكيبيكي، فهم اليوم مقربون من توجهات الحزبين دون أن يكون كل منهما تابعا كليا للحزب.

هذا وإضافة إلى المئة والعشرين طالبا من المشاركين ثمة ثلاثون طالبا يلعبون دور المراسلين الصحافيين من مجلس النواب.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية