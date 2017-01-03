كندا: الثلج والأمطار الجليدية على الموعد

أصدرت مصلحة الرصد الجوي الكندي سلسلة تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في مختلف المناطق الكندية من الشرق إلى وسط الغرب: ففي المقاطعات الأطلسية من المتوقع هطول مزيج من الأمطار والثلوج والأمطار الجليدية وبخاصة في نيو برنزويك حيث من المتوقع هطول ما بين خمسة عشر وعشرين سنتمترا من الثلج ابتداء من مساء اليوم.

والأمر مماثل في مقاطعة كيبيك حيث قد تبلغ سماكة الثلج خمسة وعشرين سنتمترا بدءا من بعد ظهر اليوم في مدينة كيبيك حتى يوم غد الأربعاء. وقد أعلنت شرطة المدينة اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تكثيف عمليات التدقيق ومراقبة السير.

وبالانتقال إلى ساسكاتشوان في وسط الغرب، فمن المتوقع هبوط درجة الحرارة إلى ثلاثين درجة تحت الصفر

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية