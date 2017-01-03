قراءة في أوضاع “عالَم متفلت” لا ضوابط فيه

نشرت مواقع التواصل مقالاً بالإنكليزية لرئيس "المنتدى الإسلامي الكندي" (Forum musulman canadien) سامر مجذوب بعنوان "A world on the loose"، أي "عالَم متفلت" أو "عالَم غير منضبط". و"المنتدى الإسلامي الكندي" جمعية غير حكومية لا تبغي الربح المادي، ومقره الرئيسي في مونتريال.

يقول الأستاذ مجذوب في مقاله "نشهد حالياً عالماً متفلتاً، عالماً يفقد الانضباط والنظام، عالماً يفقد إنسانيته وكرامته"، ويشير إلى انهيار النظام العالمي الذي عرفناه منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي "أتى فيه المنتصرون بمفهوم اجتماعي جديد هو "حقوق الإنسان""، ويضيف أن اللغة السائدة اليوم بين "القوى العظمى" و"الدول المتحضرة" والدول النامية هي لغة العنف والوحشية.

ويرى رئيس "المنتدى الإسلامي الكندي" أن "الأكثر إقلاقاً" هو قبول عام لدى غالبية سكان العالم بأن الحروب والنزاعات الدامية هي أمور أو مسارات طبيعية، وأن المعايير الأخلاقية تسير إلى انحدار مع مرور الزمن، وأنه طالما أن "الأذية والبؤس" يطالان الآخرين المختلفين عنّا – ثقافياً أو دينياً أو عرقياً – يصبح الأمر مقبولاً.

ويشير سامر مجذوب في هذا الصدد إلى المأساة السورية ويقول إنها أهملت لسنوات عديدة، وإن هنا في دول الغرب "نحصي أعداد اللاجئين الساعين لبلوغ أرضنا، ونكتفي بالشجب والتنديد".

ويضيف الكاتب أن إراقة الدماء لا تعرف حدوداً، وأن حالة عدم الاستقرار تنتقل في الشرق الأوسط من منطقة إلى أخرى، وأن القوى الإقليمية والدولية تتحارب بواسطة الآخرين.

ويرى سامر مجذوب أن ما يزيد الأوضاع سوءاً هو انتخاب متعصبين في دول "ما نعتقد أنه العالَم الحر". ويختم بأنه آن الأوان ليلتقي الناس من ذوي الأخلاق والفكر والمبادئ والقيم العالمية ويتحدوا لدعم السلام والإنسانية ضد كافة أشكال العنف والتمييز. حاورتُ الأستاذ سامر مجذوب حول مقاله.