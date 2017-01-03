قرية قديمة في كيبيك للبيع

أفاد موقع راديو كندا أن قرية كاناديانا القديمة المستخدمة في تصوير أفلام ومسلسلات تلفزيونية معروضة للبيع بمبلغ 2,8 مليون دولار.

وتقع القرية قرب مدينة راودن إلى الشمال من مونتريال على مسافة ساعة وربع بالسيارة، وتبلغ مساحتها 60 هكتاراً وتضم 45 بناءً صُممت لإعادة تكوين قرية من القرن التاسع عشر، من ضمنها متجر عام وطاحون وكنيسة ومقبرة وصالون حلاقة و22 منزلاً.

وواحد فقط من بين المنازل يصلح للإقامة فيه، أما المنازل الباقية فشكلت ديكور مسلسلات تلفزيونية ونحو من مئة فيلم سينمائي من بينها "I'm not there" الذي يروي سيرة المغني الأميركي بوب ديلان.