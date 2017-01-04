مقتل كندي كان يقاتل تنظيم “الدولة الاسلاميّة” في سوريا

لقي المواطن الكندي نازارينو تاسوني (24 عاما) حتفه في سوريا عندما كان يقاتل تنظيم "الدولة الاسلاميّة".

وكان تاسوني يقاتل إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردي التي قالت إنّ الشاب قُتل في الرقّة في 21 كانون الأوّل ديسمبر الفائت.

وقالت جوستينا تاسوني شقيقة القتيل إنّ فعاليّات رفيعة المستوى من أبناء الجالية الكرديّة في تورونتو يرافقهم عناصر من شرطة نياغارا قصدوا منزل العائلة وأطلعوها على نبأ وفاة الشاب.

وكان نازارينو تاسوني قد غادر مدينة ادمنتون متّجها نحو تركيّا في حزيران يونيو الفائت.

وقال لعائلته إنّه يعتزم العمل كأستاذ اللّغة الانكليزيّة، لكنّه سرعان ما انضمّ إلى وحدات حماية الشعب الكردي.

ولم تستغرب العائلة الأمر، وتقول شقيقة الشاب إنّه كان يحبّ كلّ الأشياء المتعلّقة بالجيش وبالحرب.

وتطالب العائلة السلطات الكنديّة بإعادة جثّة الشاب التي ما زالت بيد المقاتلين إلى كندا.

ويشارك عدد من الكنديّين في محاربة تنظيم "الدولة الاسلاميّة" إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردي .

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)