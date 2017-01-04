كندا: جديد على صعيد برنامج لمّ شمل العائلات

نشرت الحكومة الكنديّة على موقعها الالكتروني استمارة تتيح أمام الكنديّين المولودين في الخارج تقديم طلب لاستقدام أهلهم وجدّيهم إلى كندا في إطار برنامج لمّ شمل العائلات.

وأمام الراغبين مهلة حتّى الثاني من شباط فبرارير المقبل لتقديم طلبهم عبر الانترنت.

وتختار وزارة الهجرة بعد ذلك بالقرعة 10 آلاف شخص ليتمكّنوا من مواصلة إجراءات لمّ الشمل.

يقول المحامي ريشار كورلاند الاختصاصي في شؤون الهجرة في حديث أجراه معه الصحافي في راديو كندا جاك دوفرين إنّ مبادرة الحكومة رائعة خصوصا أنّها استبدلت المعاملات الورقيّة التي كانت تكلّف مقدّمي الطلبات مئات الدولارات في بعض الأحيان لإرسال وثائقهم إلى اوتاوا بمعاملة الكترونيّة سريعة.

وبات تقديم الطلب أكثر سهولة اليوم كما يقول ويضيف:

ليس علينا سوى تسجيل الاسم وتاريخ الولادة والعنوان والضغط على الزر.

وبعد ثلاثين يوما يبدأ المهرجان الكبير ويتمّ اختيار 10 آلاف شخص.وامام هؤلاء تسعون يوما لتقديم كلّ الوثائق المطلوبة.

حفل استقبال مهاجرين جدد في كندا © Radio-Canada

ويشير كورلاند إلى أنّ عمليّة ملء الاستمارة سهلة للغاية.

و عمليّة السحب بالقرعة عادلة حسب رأيه ولكنّ ثمّة مشكلة صغيرة كما يقول ويضيف شارحا:

المشكلة أنّ لا أحد يراقب وزارة الهجرة في اختيارها للمرشّحين.

وحتّى في سحب اليانصيب على مستوى المقاطعات، لدينا بعض الآليّات لطمأنة الجمهور بأنّ كلّ شيء يسير وفق الأصول.

ويستبعد المحامي ريشار كورلاند وقوع أخطاء في برنامج السحب بالقرعة ويؤكّد أنّ برنامج تقديم الطلبات منظّم للغاية وسهل الاستخدام لدرجة لم يسبق لها مثيل.

ويتوقّع أن يلاقي أبناء مقاطعة البرتا بعض الصعوبة ويشرح السبب قائلا:

من المفترض حسب آليّة الاختيار أن تكون العائلات الراغبة في استقدام الأهل والجدّين مؤهّلة ماليّا إلى حدّ ما.

وسوف تتابع وزارة الهجرة كلّ ما جرى على مدى الثلاث سنوات الماضية.

ويضيف كورلاند مشيرا إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البرتا بسبب تراجع أسعار النفط، وما تركه من مضاعفات على أبناء المقاطعة.

ويثني على البرنامج الجديد مشيرا إلى أنّ كندا هي الدولة الوحيدة التي تختار هذه الفئة من المهاجرين بالطريقة تلك.

ويرى أنّ اختيار 10 آلاف شخص هو عدد صغير وكبير في آن معا.

أطفال سوريّون لاجئون في كندا © PC / Chris Young | Presse canadienne

ويتحدّث عن قرارين مهمّين: عدد التأشيرات التي ستصدر خلال السنة وعدد الملفّات التي ستُعالج خلال الفترة نفسها.

فإذا كان عدد التأشيرات يفوق عدد الطلبات المقدّمة من خلال البرنامج، تتراجع القائمة وتصبح وتيرة البتّ بالطلبات أسرع.

وفي حال العكس، أي في حال كان عدد التأشيرات التي أُصدرت أقلّ من الطلبات المقدّمة، ترتفع القائمة وتطول مهلة البتّ بها كما يقول المحامي ريشار كورلاند ويتابع:

قرار الحكومة الكنديّة الأساسي يقضي بإصدار عدد من التأشيرات يفوق عدد الطلبات التي ستدخل البرنامج.

وفي غضون ثلاث أو اربع سنوات، سوف تتراجع مهلة البتّ بالطلبات إلى نحو 4 سنوات، علما أنّها كانت تصل في السابق إلى عشر سنوات.

ويؤكّد أنّ قواعد كفالة اللاجئين في إطار لمّ شمل العائلات لن تتغيّر.

ويكفي تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة وعدم وجود عوائق تتعلّق بالأمن أو مشاكل صحيّة خطيرة.

ويتحدّث المحامي ريشار كورلاند عن السوبر فيزا لتسهيل لمّ شمل العائلات ويقول شارحا:

يمكن للأهل والجدّين تقديم طلب للحصول على وضع مؤقّت في كندا، لمدّة سنتين.

ويمكنهم تمضية الوقت مع عائلاتهم والبقاء هنا سنتين، ولكنّ ذلك ليس مجانيّا.

وينبغي أن يُثبت الأهل أنّ لدى ذويهم وجدّيهم تأمينا صحّيا خاصّا ولن تتحمّل الدولة الكنديّة أيّة كلفة لمعالجتهم.

وأصبح من الممكن تجديد السوبر فيزا لسنتين إضافيّتين يقول المحامي المتخصّص في شؤون الهجرة ريشار كورلاند.

ويحصل المؤهّلون من خلال برنامج لمّ شمل العائلات بعد ذلك على تأشيرة الهجرة في المهلة المعهودة.

و كلفة لمّ شمل العائلات مرتفعة، وينبغي أن يتمتّع مقدّم الطلب الذي يريد استقدام أهله بإمكانيّات ماديّة تتيح له كفالتهم يقول كورلاند خاتما حديثه لراديو كندا.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)