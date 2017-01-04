 انقطاع التيار الكهربائي جراء تركم الأمطار الجليدية

ما زال التيار الكهربائي مقطوعا في عشرات آلاف المنازل في العاصمة أوتاوا ومنطقة الأوتاوي الكيبيكية المحاذية للعاصمة جراء سوء الأحوال الجوية والأمطار الجليدية التي تساقطت يوم أمس.

وأوضحت مؤسسة كهرباء كيبيك أن " الأمطار الجليدية التي تراكمت في الساعات القليلة الماضية على أغصان الأشجار التي سقطت من ثقلها على الأسلاك الكهربائية فحطمتها وتسببت بهذه الأعطال بخاصة في مناطق اللورانتديد الجبلية والأوتاوي حيث حرم حوالي سبعة آلاف مواطن من التيار الكهربائي."

أما في العاصمة فما زال أكثر من أربعة آلاف مشترك في مؤسسة كهرباء أوتاوا محروما من التيار.

وتتوقع مؤسسات الكهرباء أن يستمر انقطاع التيار عن عدة مناطق حتى مساء اليوم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية