التايتانيك

التايتانيك
Photo Credit: Blue Star Line

غرق التايتانيك: نظرية جديدة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 4 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أكد الصحافي الإيرلندي سينان مولوني أن سبب غرق التيتانيك ليس فقط جراء ارتطامه بجبل جليد إنما أيضا لوقوع حريق في داخله قبل إبحاره بعدة أسابيع تسبب بإضعاف هيكله. ويأتي التأكيد بعد تدقيق مولوني ومراجعته عدة وثائق.

ومنذ غرق السفينة تايتانيك ليل الرابع عشر من نيسان – أبريل عام 1912، يحاول الخبراء معرفة الظروف التي أدت إلى غرقه ومقتل ألف وخمسمئة شخص من ركاب أفخم سفينة في العالم يومها وأقلها تعرضا للغرق.

وتستند نظرية الصحافي على تحليل صور نادرة حول بناء السفينة لم تكن بعد مكشوفة، تظهر خطوطا سوداء بطول عشرة أمتار في مقدم السفينة ويمينها على الهيكل أي في المكان الذي وقع فيه الارتطام بجبل الجليد.

ويؤكد الصحافي في وثائقي بعنوان "تايتانيك: الأدلة الجديدة" أن الحريق تصدر عناوين الصحف يومها لكنه تم إهمال أهميته وتلقى العمال والموظفون على متن السفينة تعليمات بعدم الإشارة للحريق مع الركاب.

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