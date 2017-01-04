المرشح لزعامة المحافظين ستيفن بلايني مع تخفيض عدد المهاجرين واللاجئين

قال المرشح لزعامة حزب المحافظين الكندي ستيفن بلايني إنه سيخفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين تستقبلهم كندا سنوياً في حال أصبح رئيساً للحكومة الفدرالية. وبلايني عضو في مجلس العموم عن إحدى دوائر مقاطعة كيبيك.

واتهم بلايني حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا بالارتجال في سياساتها المتعلقة بالهجرة، ورأى أنها لا تأخذ بالاعتبار القدرة الفعلية للمقاطعات والمدن على دمج القادمين الجدد بشكل ملائم.

ويختار المحافظون زعيماً جديداً لهم في 27 أيار (مايو) المقبل خلفاً لستيفن هاربر، رئيس الحكومة الكندية السابق الذي قادهم إلى الفوز في ثلاثة انتخابات عامة متتالية، في 2006 و2008 و2011، قبل أن يستقيل من زعامة الحزب في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 إثر إعلان فوز الحزب الليبرالي بقيادة جوستان ترودو في الانتخابات الفدرالية العامة بحكومة أكثرية.