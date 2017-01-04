تراجع عدد المساكن المباعة في فانكوفر بنسبة 5,6% في 2016

أفادت الغرفة العقارية لفانكوفر الكبرى (Greater Vancouver Real Estate Board) عن تراجع عدد المساكن المباعة في ثالثة كبريات المدن الكندية بنسبة 5,6% العام الماضي.

كما جاء في بيانات الغرفة العقارية الصادرة اليوم أن السعر المرجعي المركّب لكافة المساكن في فانكوفر الكبرى بلغ 897600 دولار في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، بزيادة 17,8% عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2015.

ويُعتبر عام 2016 صاخباً بالنسبة لسوق فانكوفر العقارية، إحدى الأسواق الأكثر خضوعاً للمراقبة في كندا.

فمطلع آب (أغسطس) الفائت بدأ العمل بقرار الحكومة الليبرالية في بريتيش كولومبيا فرض ضريبة إضافية نسبتها 15% على العقارات التي يشتريها الأجانب في فانكوفر الكبرى. وهدف الحكومة من القرار هو تعزيز قابلية شراء أول مسكن للمواطنين والمهاجرين في كبرى مدن المقاطعة الواقعة على ساحل الهادي.

(وكالة الصحافة الكندية)