كندا: ارتفاع قياسي في مبيعات السيّارات خلال العام 2016

سجّلت مبيعات السيّارات ارتفاعا قياسيّا في كندا خلال العام 2016، مدفوعة بمبيعات سيّارات الفان والسيّارات الفاخرة.

وأفادت مؤسّسة DesRosiers Automotive consultants عن بيع 1،948مليون سيّارة العام الماضي 2016، بارتفاع 2،7 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وحلّت شركة فورد الأميركيّة في الدرجة الأولى وباعت 304445 سيّارة بارتفاع بلغت نسبته 9،3 بالمئة.

وتبعتها مباشرة شركة فيات كرايسلر التي باعت 277445 سيّارة، بتراجع 5،4بالمئة عن مبيعاتها للعام 2015.

وحلّت ثالثة شركة جنرال موتورز التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 1،5بالمئة وباعت 267341 سيّارة.

وتراجعت مبيعات سيّارات الركّاب بنسبة 7،6 بالمئة عمّا كانت عليه العام 2015، في حين ارتفعت مبيعات سيّارات الفان بنسبة 8،8 بالمئة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)