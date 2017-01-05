زجاجة في البحر من نيوفاونلاند إلى ايرلندا

وصلت زجاجة رماها في البحر المواطن الكندي لويس نايت من مقاطعة نيوفاوند ولابرادور قبل 12 سنة إلى سواحل دونيغال في ايرلندا.

وتقول ايفون نايت إنّ والدها توفّي قبل 5 سنوات وإنّها تلقّت ردّا من ايرلندي عثر على الزجاجة والرسالة التي بداخلها.

ويقول إنّ الرسالة أُرسلت في تنشرين الثاني نوفمبر 2004.

وتقول إيفون نايت إنّ والدها لم يشرح لها أبدا السبب الذي دفعه لإلقاء زجاجات في البحر.

ولكنّه تلقّى ردودا من النروج واسكتلندا وفنلندا وإيرلندا و كانا يستمتعان معا بقراءتها.

ولا تعرف عدد الزجاجات التي رماها في البحر، ولكنّها مسرورة كما تقول لأنّ أجزاء تخصّ والدها تطفو على المياه في عدّة أماكن.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)