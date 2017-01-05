قالت وزيرة التجارة الدولية في الحكومة الكندية كريستيا فريلاند إنها أعطت الأميركيين "رداً شديد القوة" في ملف الخشب المنشور وأكدت أن أوتاوا "مستعدة لمفاوضات فعلية" مع واشنطن في هذا الملف.
الخشب المنشور من أهم صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، شريكها التجاري الأول.
Photo Credit: PC / Jacques Boissinot
أوتاوا “مستعدة لمفاوضات فعلية” مع واشنطن في ملف الخشب المنشور
كلمات مفتاحية الخشب المنشور، الولايات المتّحدة، كندا
فئة إقتصاد، سياسة
فئة إقتصاد، سياسة
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