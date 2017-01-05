أوتاوا “مستعدة لمفاوضات فعلية” مع واشنطن في ملف الخشب المنشور

قالت وزيرة التجارة الدولية في الحكومة الكندية كريستيا فريلاند إنها أعطت الأميركيين "رداً شديد القوة" في ملف الخشب المنشور وأكدت أن أوتاوا "مستعدة لمفاوضات فعلية" مع واشنطن في هذا الملف.