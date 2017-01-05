نائبة تطلب من صندوق الودائع في كيبيك سحب استثماراته من صناعة النفط

طلبت النائبة عن حزب التضامن الكيبيكي مانون ماسّيه من صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك (Caisse de dépôt et placement du Québec) سحب استثماراته من قطاع النفط والمحروقات.

ودعت ماسّيه في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية ثاني أكبر صندوق تقاعدي في كندا للإعلان هذه السنة عن خطة لسحب استثماراته في الطاقات الأحفورية لتجنيب الكيبيكيين خسارة مالية.

ورأت ماسّيه أن انفجار "فقاعة الكربون" واقع لا محالة وأنه يتوجب بالتالي على رئيس مجلس إدارة صندوق الودائع والاستثمارات الكيبيكي مايكل سابيا حماية مدخرات تقاعد الكيبيكيين.

وأشارت ماسّيه إلى أن هذا الطلب الموجه للصندوق التقاعدي يفرض نفسه من الناحيتيْن الاقتصادية والبيئية.

ويقدر حزب التضامن الكيبيكي استثمارات صندوق الودائع والاستثمارات الكيبيكي في قطاع النفط والمحروقات بـ8,5 مليارات دولار.

وحزب التضامن الكيبيكي يساري التوجه ومن دعاة استقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية، وإن لم يكن يكثر الكلام عن الفكرة الاستقلالية، ولديه ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) التي تضم 125 نائباً.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)