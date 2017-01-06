ادمنتون: 125 عاما على تأسيس جهاز الشرطة

تحتفل شرطة ادمنتون عاصمة مقاطعة البرتا بمرور 125 سنة على تأسيس جهاز شرطة المدينة.

وتقيم بالمناسبة وعلى مدار العام 2017 مجموعة من الاحتفالات للتقرّب من المواطنين وإحياء ذكريات من العقود الماضية.

وقد تأسّس جهاز شرطة ادمنتون عام 1892 بناء على أمر من عمدة المدينة في حينه ماثيو ماكولي، لمواجهة ثورة شعبيّة.

ويقول رود نيكت رئيس شرطة ادمنتون إنّ أقرب شرطة في حينه كانت على مسافة نصف ساعة من المدينة، وكانت شرطة خيّالة.

ولم يتمّ تعيين أوّل شرطي بدوام كامل قبل عام 1900 .

وفي عام 1905 حصلت الشرطة على اثنين من الخيول واشترت في عام 1911 أوّل سيّارة من صنع شركة فورد بلغ ثمنها في حينه 575 دولارا.

ولدى شرطة ادمنتون اليوم 720 سيّارة وآليّة.

ومن المتوقّع أن تنشر الشرطة بالمناسبة صورا من الأرشيف على موقعها على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت كلّ من يملك صورا من المواطنين إلى عرضها على فريق الاتّصالات في جهاز الشرطة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)