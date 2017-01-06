إقفال معبر لاكول الحدودي جراء التهديد بوجود متفجرة

تم صباح اليوم إقفال معبر لا كول الحدودي بين كندا والولايات المتحدة في الاتجاهين، جراء تهديد بوجود متفجرة وقد تم تحويل السير باتجاه نقاط حدودية أخرى إلى أجل غير محدد.

وأكد الناطق بلسان وكالة الحدود الكندية تلقي التهديد صباح اليوم ما دفع بالسلطات إلى إخلاء المركز الحدودي القريب من مونتريال، ومنع السير بالاتجاهين. وأضاف بأن الوكالة تتعاون مع أجهزة الطوارئ وقد توجه إلى المركز الحدودي عناصر من الشرطة الملكية الكندية وشرطة مقاطعة كيبيك وكذلك سيارات الإسعاف والإطفاء.

وأفاد الصحافي في راديو كندا جان ميشال لوبرانس، الذي كان موجودا على النقطة الحدودية في إطار تصوير روبورتاج، أن الوضع هادئ ولا أحد يبدو قلقا.

يذكر أن مركز حدود لا كول هو أهم معبر بين كيبيك والولايات المتحدة، يعبره حوالي مليوني مسافر سنويا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية