حقن للمدمنين على المخدرات

حقن للمدمنين على المخدرات
Photo Credit: Mel Evans/Associated Press

ماكينات لتوزيع الحقن للمدمنين

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 6 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

تعتزم وكالة الصحة العامة في العاصمة أوتاوا وضع ماكينات توزيع أوتوماتيكية للحقن وغلايين التدخين بتصرف المدمنين على المخدرات وذلك خارج مراكز الصحة العامة. وقد تم اختيار خمسة مراكز محتملة لوضع ماكينات التوزيع في إطار مشروع تجريبي.

ومعروف أن المدمنين على المخدرات حاليا يتوجهون إلى مختلف مراكز الصحة العامة للحصول على حقن غير ملوثة لكن تلك المراكز ليست دائما مفتوحة خاصة خلال الليل وعطلة نهاية الأسبوع.

هذا وتعتزم وكالة الصحة العامة تزويد الماكينات بمعلومات حول كيفية تحاشي الجرعات المفرطة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ،
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعماكينات لتوزيع الحقن للمدمنينمجتمعإقفال معبر لاكول الحدودي جراء التهديد بوجود متفجرةثقافة وفنونعندما يلتقي الجميع على الثقافةمجتمعادمنتون: 125 عاما على تأسيس جهاز الشرطةمجتمع، هجرة ولجوءدخلا كندا بصورة غير شرعيّة ليواجها البرد القارسإقتصاد، سياسةنائبة تطلب من صندوق الودائع في كيبيك سحب استثماراته من صناعة النفطإقتصاد، سياسةأوتاوا "مستعدة لمفاوضات فعلية" مع واشنطن في ملف الخشب المنشوردولي، سياسةالصراع التركي الإيراني على سوريامن الصحافة الكنديّة: مكافحة التشدّد والأوضاع في تركيّامجتمعزجاجة في البحر من نيوفاونلاند إلى ايرلندا

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
Fidel Castro revient sur ses pasQue sont devenus ces politiciens à qui le pouvoir a échappé?Standing Rock : quand les pro et les anti-pipelines se côtoientIncendie meurtrier en CalifornieLe blogueur Harold Cardenas, un regard jeune et juste sur CubaVol MH370 : les proches prêts à reprendre les recherches à leur compteL’immigration irrégulière au Canada décortiquée en 5 questionsLes adultes Asperger, ces géants aux pieds d’argileTrump parle à la présidente taïwanaise; Pékin blâme TaipeiActivités de financement : le directeur général des élections avertit les libéraux fédéraux
Russia withdrawing warships from Syrian watersMy year as a refugee: Creating a new life for my 4 childrenGive an alcoholic an hourly drink: Why a controversial Canadian program is catching attention in AustraliaTrump's skepticism on Russian hacking puts his cabinet picks on a tightropeB.C. couple shows military families path to healing from PTSD'We're paying with our data': Why privacy can be a problem with appsAtlantic Ocean circulation could collapse with climate change influence, study saysDonald Trump to be declared electoral college winner todayU.S. ambassadors to Canada, other countries to soon step down: reportWhy a golden goal — not a shootout — should decide a world hockey title