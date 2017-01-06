ماكينات لتوزيع الحقن للمدمنين

تعتزم وكالة الصحة العامة في العاصمة أوتاوا وضع ماكينات توزيع أوتوماتيكية للحقن وغلايين التدخين بتصرف المدمنين على المخدرات وذلك خارج مراكز الصحة العامة. وقد تم اختيار خمسة مراكز محتملة لوضع ماكينات التوزيع في إطار مشروع تجريبي.

ومعروف أن المدمنين على المخدرات حاليا يتوجهون إلى مختلف مراكز الصحة العامة للحصول على حقن غير ملوثة لكن تلك المراكز ليست دائما مفتوحة خاصة خلال الليل وعطلة نهاية الأسبوع.

هذا وتعتزم وكالة الصحة العامة تزويد الماكينات بمعلومات حول كيفية تحاشي الجرعات المفرطة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية