كندا: 54 ألف وظيفة الشهر الفائت ومعدل البطالة 6,9%

أوجدت سوق العمل الكندية 54 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية الشهر الفائت، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية، ما شكل مفاجأة سارة لخبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون خسارة، وإن محدودة، في الوظائف.

لكن بالرغم من إيجاد سوق العمل هذا العدد من الوظائف الجديدة ارتفع معدل البطالة في البلاد بـ0,1 نقطة مئوية ليبلغ 6,9%، وذلك بسبب ارتفاع عدد الباحثين عن عمل.

ومن أبرز الإيجابيات في بيانات وكالة الإحصاء هو ارتفاع عدد الوظائف بدوام كامل الشهر الفائت بـ81 ألفاً. أما الوظائف بدوام جزئي فتراجع عددها بـ27 ألفاً.

وبالتالي تكون سوق العمل قد أوجدت 214100 وظيفة جديدة في محصلة صافية خلال عام 2016، 153700 منها بدوام جزئي و60400 فقط بدوام كامل.

(وكالة الصحافة الكندية)