أسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

أغلق الدولار الكندي الأسبوع اليوم على 75,57 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,05 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس و1,09 سنت كندي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) على 15496,05 نقطة، بتراجع 90,53 نقطة عن مستوى إغلاق أمس ولكن بارتفاع 208,46 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وسجلت معظم مكونات مؤشر تورونتو تراجعاً اليوم غداة اقترابه من أعلى مستوى تاريخي له، مع تسجيل أسهم قطاع الذهب التراجع الأكبر، 3,67%.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم شباط (فبراير) المقبل على 53,99 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,23 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و0,27 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)