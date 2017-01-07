Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي في 07-01-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 7 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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مجموعة مختارة من الأخبار في أرقام من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني.

عمليّة الأنف الأحمر ناجحة مرّة أخرى:

انتهت عمليّة الأنف الأحمر بنجاح مرّة أخرى في كندا هذه السنة.

والمقصود بالأنف الأحمر، خدمة مقدّمة للمواطنين خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة التي  تكثر معها الحفلات ويكثر معها تناول الكحول.

ويتطوّع عدد من الأشخاص لقيادة السيّارة بدلا عن صاحبها وإعادته إلى منزله بعد انتهاء مشاركته في حفل ما، لتجنّب القيادة تحت تأثير الكحول، وهو ممنوع أصلا بموجب القوانين.

وتقدّم الخدمة مجانا، ويمكن لمن يرغب أن يتبرّع بمبلغ من المال، يعود ريعها للاتّحادات الرياضيّة  للناشئين كما أراد مؤسّسها جان ماري دو كونانك أستاذ الرياضيّات في جامعة لافال في كيبيك، وكان ذلك عام 1984.

ملصق دعائي لعمليّة الأنف الأحمر 2016

ملصق دعائي لعمليّة الأنف الأحمر 2016 © Opération Nez Rouge

وهذه السنة، أتاحت الخدمة إيصال 78341 سائق إلى منازلهم، في 7 مقاطعات كنديّة.

وشارك في تقديم الخدمة 55 ألف متطوّع ، من بينهم 43000 متطوّع في كيبيك عملوا على إيصال 58701 سائق.

ويقول جان ماري دوكونانك إنّ عدد السائقين المستفيدين من الخدمة مستقرّ مقارنة بالعام الماضي رغم إلغاء 5 أيّام هذه السنة نظرا لرداءة الأحوال الجويّة.

وحقّق التطبيق الخاص بالخدمة على الهواتف الذكيّة نجاحا كبيرا هو الآخر هذه السنة.

ويتيح التطبيق معرفة فترة الانتظار قبل الحصول على الخدمة، وقد استخدمه 117220شخصا.

وسوف تقدّم مؤسّسة الأنف الأحمر هذه السنة 1،5مليون دولار وهي قيمة التبرّعات التي جمعتها إلى منظّمات غير ربحيّة في عدد من أنحاء كندا.

الشارع الرئيسي في قرية كاناديانا

الشارع الرئيسي في قرية كاناديانا © Sotheby’s International Realty

2,8 مليون
بالدولارات
إنه الثمن المطلوب لقرية كاناديانا المعروضة للبيع في مقاطعة كيبيك، وهي قرية قديمة تُستخدم في تصوير أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

وتقع "كاناديانا" قرب مدينة راودن إلى الشمال من مونتريال على مسافة ساعة وربع بالسيارة، وتبلغ مساحتها ستين هكتاراً وتضم خمسةً وأربعين 45 بناءً صُممت لإعادة تكوين قرية من القرن التاسع عشر، من ضمنها متجرٌ عام وطاحون وكنيسة ومَقبرة وصالون حلاقة واثنان وعشرون 22 منزلاً.

وواحد فقط من بين المنازل يصلح للإقامة فيه، أما المنازل الباقية فشكلت ديكور مسلسلات تلفزيونية ونحو من مئة فيلم سينمائي من بينها "I'm not there" ("لستُ هناك") الذي يروي سيرة المغني الأميركي بوب ديلان.

وقرية كاناديانا مقصد للسياح، ووصل عدد زائريها إلى 30 ألفاً في السنة. والقرية معروضة للبيع منذ الخريف من قبل شركة "سوثبي الدولية للعقارات" (Sotheby's International Realty)، ويرغب مالكوها ببيعها لشار يحافظ عليها كما هي.

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، مجتمع

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