تطبيق “WhatsApp” سيتوقف عن العمل في هواتف ذكية

سيتوقف تشغيل تطبيق المراسلة الفورية " واتس اب"

"WhatsApp"

على هواتف ذكية ولوحات الكترونية.

ويشمل هذا الإجراء أصحاب الهواتف واللوحات التي تستعمل

تقنية التواصل 3GS

أنظمة التشغيل اندرويد

Android 2.1

و

2.2

نظام Windows Phone.

وذلك بسبب عدم ملائمته للتحديثات التي ادخلتها واتس اب حسب معلومات استقتها "ديلي اكسبريس".

وقالت الجريدة أن واتس اب يعتزم اعتماد نفس الإجراء ابتداء من موفى يونيو/حزيران عام 2017 على الأجهزة المحمولة التي تستخدم

Blackberry OS

Blackberry 10

Nokia S40

زبير الجازي