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تطبيق “WhatsApp” سيتوقف عن العمل في هواتف ذكية

من إعداد زبير الجازي | barid@rcinet.ca
السبت 7 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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سيتوقف تشغيل تطبيق المراسلة الفورية " واتس اب"

"WhatsApp"

على هواتف ذكية ولوحات الكترونية.

ويشمل هذا الإجراء أصحاب الهواتف واللوحات التي تستعمل

  • تقنية التواصل 3GS
  • أنظمة التشغيل اندرويد

Android 2.1

و

2.2

  • نظام Windows Phone.

وذلك بسبب عدم ملائمته  للتحديثات التي ادخلتها واتس اب حسب معلومات استقتها "ديلي اكسبريس".

وقالت الجريدة أن واتس اب يعتزم اعتماد نفس الإجراء ابتداء من موفى يونيو/حزيران عام 2017 على الأجهزة المحمولة التي تستخدم

  • Blackberry OS
  • Blackberry 10
  • Nokia S40

زبير الجازي

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فئة انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيت

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