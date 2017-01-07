تطبيق “WhatsApp” سيتوقف عن العمل في هواتف ذكية

سيتوقف تشغيل تطبيق المراسلة الفورية " واتس اب"
"WhatsApp"
على هواتف ذكية ولوحات الكترونية.
ويشمل هذا الإجراء أصحاب الهواتف واللوحات التي تستعمل
- تقنية التواصل 3GS
- أنظمة التشغيل اندرويد
Android 2.1
و
2.2
- نظام Windows Phone.
وذلك بسبب عدم ملائمته للتحديثات التي ادخلتها واتس اب حسب معلومات استقتها "ديلي اكسبريس".
وقالت الجريدة أن واتس اب يعتزم اعتماد نفس الإجراء ابتداء من موفى يونيو/حزيران عام 2017 على الأجهزة المحمولة التي تستخدم
- Blackberry OS
- Blackberry 10
- Nokia S40
زبير الجازي
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