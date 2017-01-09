مونتريال: تعزيز خدمة قطار الأنفاق في المدينة

عزّزت مدينة مونتريال خدمة قطار الأنفاق وأضافت المزيد من العربات إلى الخطوط خلال ساعات الازدحام.

كما قرّرت إطالة فترة ساعات الازدحام إلى ما قبل السابعة وما بعد التاسعة صباحا ليستفيد منها عدد اكبر من الركّاب.

ولن تطول فترة الانتظار بين قطار وآخر أكثر من ثلاث دقائق خلال ساعات الازدحام وهو التغيير الأهمّ الذي سوف يلمسه مستخدمو النقل العام.

وكانت البلديّة قد أعلنت في تشرين الثاني نوفمبر الفائت عن رصد موازنة بقيمة 23 مليون دولار لتعزيز خدمات النقل العام في مونتريال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)