مونتريال: ارتفاع عدد المشردين ومستهلكي المخدرات الصلبة

وجه ملجأ " بونو" الذي يأوي المشردين في مونتريال، نداء لتلقي المزيد من الدعم المالي ليتمكن من توظيف مساعدين اجتماعيين مؤهلين حتى يتمكن من الاستجابة إلى تزايد عدد المشردين في مدينة مونتريال.

وأكد مدير الملجأ العام أوبان بودرو أن وجه التشرد بات مختلفا عن السابق حيث ازداد عدد المشردين الشباب والمهاجرين والمنتمين إلى سكان كندا الأصليين وارتفع عدد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية ومستهلكي المخدرات، ما يستدعي ضرورة معالجتهم حتى لا تتفاقم المشكلة. "نلاحظ ارتفاع عدد مستهلكي المخدرات الصلبة والتي تتطلب عناية خاصة"، كما قال.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الملجأ السنوية تبلغ ثلاثة ملايين دولار، منها 350 ألف دولار من المساعدات الحكومية، أما باقي الميزانية فهي تتأتى من مردود أنشطة ينظمها المركز ومن مساعدات يقدمها سكان المدينة.

راديو – كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية