“كرايسلر باسيفيكا” الكندية سيارة السنة في فئة السيارات المتعددة الأغراض

اختيرت اليوم "كرايسلر باسيفيكا" (Chrysler Pacifica) موديل 2017 المجموعة في ويندسور في أونتاريو سيارةَ السنة في فئة السيارات المتعددة الأغراض (utility vehicles) في معرض ديترويت الدولي للسيارات.

وتلقى تيم كونيسكيس الجائزة ممثلاً عملاق صناعة السيارات "فيات كرايسلر" الذي يصنع الـ"باسيفيكا".

والـ"باسيفيكا" سيارة ميني فان تتسع لثمانية ركاب، أطلقتها شركة "فيات كرايسلر" في أيار (مايو) 2016 من مصنعها في ويندسور مع هدف نهائي بأن تحل محل موديليْ "كرايسلر تاون أند كاونتري" (Chrysler Town and Country) و"دودج غراند كارافان" (Dodge Grand Caravan)، وهما أيضاً من فئة الميني فان.

ويقول كونيسكيس إن تجاوب الزبائن والصحافيين مع الـ"باسيفايكا" كان "عظيماً" لغاية الآن.

وباعت "كرايسلر" أكثر من 14 مليون سيارة ميني فان منذ عام 1983، أكثر من 10 ملايين منها جُمعت في مصنعها الكندي في ويندسور.