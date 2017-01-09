رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (أرشيف).

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (أرشيف).
Photo Credit: CP / Sean Kilpatrick

تعديل وزاري في حكومة ترودو الليبرالية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 9 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أفادت وكالة الصحافة الكندية بعد ظهر اليوم أنه من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن تعديل وزاري غداً.

وقالت الوكالة إنها علمت من مصادر لم تشأ الإفصاح عن هويتها أن التعديل سيطال ستة وزراء على الأقل في حكومة ترودو الليبرالية التي أبصرت النور في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

ومن أبرز التعديلات استناداً إلى مصادر الوكالة تعيين وزيرة التجارة الدولية كريستيا فريلاند وزيرةً للخارجية مكان سيتفان ديون.

وفريلاند صحافية اقتصادية سابقة، ولديها شبكة معارف واسعة في الولايات المتحدة، وفاوضت الخريف الفائت بحذاقة لتجاوز عقبات كانت تهدد بالقضاء على اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي. وكل ذلك يمنحها خبرة قيمة للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صاحب المواقف الداعية لتعزيز نظام حماية المنتوج المحلي (الحمائية).

كما أنه من المتوقع، وفقاً لمصادر وكالة الصحافة الكندية، أن يطال التعديل أيضاً كلاً من وزيرة قضايا المرأة باتريشا هايدو، ووزيرة العمل وتطوير اليد العاملة ماري آن ميهيتشوك، ووزيرة المؤسسات الديمقراطية مريم منصف التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب أدائها في إدارة ملف إصلاح القانون الانتخابي، أحد وعود ترودو الإنتخابية.

(وكالة الصحافة الكندية)

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