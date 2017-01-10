وزير المال في مقاطعة البرتا جو سيسي

وزير المال في مقاطعة البرتا جو سيسي
Photo Credit: Radio-Canada

موازنة البرتا: الكلمة للمواطنين

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 10 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وجّهت حكومة البرتا في وسط الغرب الكندي دعوة لأبناء المقاطعة لإبداء رأيهم في موازنة  العام 2017.

وقد استهلّ وزير المال جو سيسي جولة في البرتا من العاصمة ادمنتون للوقوف على رأي المواطنين حول هذا الشأن.

"نعرف أنّ الأوقات عصيبة ونودّ رصد موقف أبناء البرتا منها. وقد نتمكّن من تلبية احتياجاتهم بصورة أفضل ودون المساس بالكلفة وبالخدمات الأساسيّة" قال الوزير جو سيسي.

وبإمكان أبناء المقاطعة الإدلاء برأيهم عبر الانترنت والمشاركة في مؤتمرين هاتفيّين Téléconférence في ال30 وال31 من شهر كانون الثاني يناير الجاري.

وتشارك في المؤتمرين الهاتفيّين إلى جانب وزير المال، رئيسة حكومة البرتا راشيل نوتلي.

ونشرت الحكومة كافّة التفاصيل بهذا الشأن على موقعها على الانترنت.

وتتمّ إعادة تقييم الموازنة بصورة دوريّة، رغم إقرارها، مرّة كلّ ثلاثة أشهر.

وتتوقّع حكومة البرتا عجزا في موازنتها بقيمة 10،8مليار دولار.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة إقتصاد، مجتمع

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