الشيف روبير كلارك شارك في مبادرة لمكافحة الهدر الغذائي في فانكوفر

الشيف روبير كلارك شارك في مبادرة لمكافحة الهدر الغذائي في فانكوفر
Photo Credit: Radio-Canada/Margaret Gallagher

فانكوفر: الطهاة تعاونوا لمكافحة الهدر الغذائي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 10 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يشارك ثلاثة طهاة في مدينة فانكوفر في إعداد وجبة طعام من مواد غذائيّة كانت ستتحوّل إلى سماد لولا مبادرتهم.

وجاءت المبادرة على ضوء فيلم وثائقي جديد من إنتاج المكتب الوطني للأفلام في كندا تمّ عرضه في مهرجان الأفلام الايطالي.

ويتناول فيلم "مسرح الحياة" الشوربات الشعبيّة في ميلانو الذي أسّسه الشيف ماسيمو بوتورا.

واشتهر بوتورا في دورة الألعاب الأوملمبيّة في ريو دو جانيرو عندما قام بتحضير الطعام من الفضلات لأبناء الأحياء الفقيرة في المدينة البرازيليّة.

ويدعو الشيف بوتورا رفاقه إلى تحضير الحساء من فضلات الطعام التي كانت ستنتهي لولا ذلك في القمامة.

وتحقّق هذه المبادرة هدفين: مساعدة المحتاجين ومكافحة الهدر الغذائي.

وقرّر ثلاثة طهاة في مدينة فانكوفر أن يحذوا حذو الشيف الايطالي خلال حفل افتتاح الفيلم الوثائقي.

ويقول الشيف روبير كلارك إنّه من المهمّ توعية الناس على أهميّة استخدام كلّ أجزاء المواد الغذائيّة حتّى تلك التي لا تبدو جذّابة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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