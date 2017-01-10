قطاع صناعة السيارات الكندي ماض في مشاريعه دون قلق هام من حمائية ترامب

بالرغم من تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، لن يغير اثنان من عمالقة صناعة السيارات، الأميركي المتعدد الجنسيات "فورد" والمتعدد الجنسيات تحت إشراف إيطالي "فيات كرايسلر"، خططهما الاستثمارية في كندا. كما أن واحداً آخر من عمالقة صناعة السيارات في العالم، الياباني "هوندا"، يستعد لتحديث منشآته في أليستون في جنوب أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية والتي يتركز فيها قطاع صناعة السيارات الكندي.

فقد أعلنت شركة "هوندا" أنها ستستثمر 492 مليون دولار من أجل تحديث خطوط التجميع والإنتاج وبناء ورشة جديدة لطِلاء السيارات في منشآتها في أليستون الواقعة على مسافة نحو من 100 كيلومتر شمال غرب تورونتو، كبرى مدن كندا وعاصمتها المالية.

ويشمل هذا المبلغ منحتيْن مشروطتيْن من قبل حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا وحكومة كاثلين وين الليبرالية في أونتاريو، تبلغ قيمة كل واحدة منهما 41,8 مليون دولار.

وسيتيح هذا الاستثمار لـ"هوندا" إنتاج الجيل الجديد من موديل سيفيك" (Civic)، سيارة الركاب الأكثر مبيعاً في كندا في عام 2016 للعام التاسع عشر على التوالي، ومن موديل "سي آر في" (CR-V) الرياضية المتعددة الأغراض.

خط تجميع سيارة الميني فان "كرايسلر باسيفيكا" في منشآت "فيات كرايسلر" في مدينة ويندسور في أونتاريو (أرشيف) © Radio-Canada / Édith Drouin

"لن يوجد الاستثمار المذكور وظائف جديدة (في منشآت "هوندا" في أليستون) لكنه سيتيح تثبيت الوظائف الأربعة آلاف الموجودة حالياً. إذاً خبر جيد لصناعة السيارات في أونتاريو التي تراودها حالياً أسئلة حول مستقبلها في الوقت التي يستعد فيه دونالد ترامب لتسلم مهامه الرسمية كرئيس للولايات المتحدة ويهدد فيه بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنوعة خارج بلاده"، تقول الصحافية الاقتصادية في راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) أندريه آن سانت أرنو.

"واستهدف ترامب المكسيك عدة مرات قائلاً إنه سيفرض رسوماً بنسبة 35% على السيارات المستوردة من هذا البلد، لكنه لم يتخذ أي موقف رسمي بشأن السيارات المنتجة في كندا والتي قد تُصدر إلى الولايات المتحدة"، تضيف سانت أرنو.

ومن جهتهم أكد مسؤولو "فورد" و"فيات كرايسلر" على هامش معرض ديترويت الدولي للسيارات أن الشركتيْن ماضيتان في خططهما في كندا.

وكانت "فورد" قد تعهدت السنة الماضية باستثمار 700 مليون دولار في منشآتها في ويندسور في أقصى جنوب أونتاريو، أما "فيات كرايسلر" فتنوي ضخ 330 مليون دولار في منشآتها في برامتون في جنوب أونتاريو أيضاً.

(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)