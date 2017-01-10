تحت عنوان: " تعطيل إسلامي في المغرب" ، كتب المحرر في صحيفة لو جورنال دو مونتريال لويك تاسي يقول:

منذ ثلاثة أشهر، يسعى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، بدون جدوى، إلى تشكيل حكومة ائتلافية. فمعظم الأحزاب السياسية الأخرى ترفض التحالف مع بن كيران قبل الحصول على ضمانات جدية. ذلك أن حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، هو حزب إسلامي. والصراع الدائر حاليا بين بن كيران والأحزاب الأخرى يبدو أكثر فأكثر أنه صراع بين الإسلاميين والقوى الأخرى في المملكة ، بدءاً بالملك محمد السادس.

من هو حزب العدالة والتنمية؟

حزب العدالة والتنمية تسلم السلطة للمرة الأولى عام 2011 في خضم موجة الربيع العربي، واضطر الملك يومها إلى التنازل عن بعض سلطاته لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. وفي انتخابات السابع من تشرين أول – أكتوبر الماضي، حصل الحزب على مئة وخمسة وعشرين مقعدا من أصل ثلاثمئة وخمسة وتسعين. وأولوية الحزب محاربة الفساد والتركيز على التربية والتعليم واعتماد إسلام أصولي يحترم خصوصيات المجتمع المغربي.

أين هي العقدة؟

لقد تمكن اثنا عشر حزبا من الفوز بمقاعد نيابية في الانتخابات الأخيرة، والنظام الانتخابي المغربي يحول دون تمكين حزب واحد من الفوز بغالبية المقاعد ما يعني أن الحزب الفائز في الانتخابات مضطر لتشكيل حكومة ائتلافية. والمشكلة تكمن في كون المجتمع المغربي منقسما بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، والأحزاب غير الإسلامية ، المقربة من الملك، تريد أن يتشكل الائتلاف الحاكم من عدة أحزاب صغيرة ما يجعل اتخاذ القرارات صعبا، بينما يريد الإسلاميون ضم أصغر عدد ممكن من الأحزاب إلى الحكومة ويرغبون بضم حزب الاستقلال المحافظ والوطني إلى الاتلاف الحكومي، وهو حل ثالثا في الانتخابات الأخيرة وفاز بستة وأربعين مقعدا.

ما هي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب؟

اقتصاد المغرب اقتصاد ديناميكي، حقق نسبة نمو اقتصادي بلغت أربعة ونصف بالمئة عام 2015، لكنه يعاني كذلك من الفساد الشديد. البطالة مرتفعة وتبلغ %10 وبخاصة في أوساط الشباب في المدن حيث يسكن %60 من السكان. ثمانون بالمئة من الرجال وستون بالمئة من النساء يحسنون القراءة والكتابة. والصراع يتمحور بين مواطنين من الشباب المثقف مستائين من العيش في المدن، ومواطنين محافظين أميين لكن سعداء بأوضاعهم الاجتماعية في الأرياف.

ماذا سيحصل؟

سيضغط الملك على الأحزاب لدفعهم إلى التوافق لكن كثيرا من الزعماء والمراقبين يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة قريبا، يخلص لويك تاسي مقاله في لو جورنال دو مونتريال

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