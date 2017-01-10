ملك المغرب ( يسار الصورة) مع رئيس الحكومة بن كيران

ملك المغرب ( يسار الصورة) مع رئيس الحكومة بن كيران
Photo Credit: AFP / AZZOUZ BOUKALLOUCH

” تعطيل إسلامي في المغرب”

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 10 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

تحت عنوان: " تعطيل إسلامي في المغرب" ، كتب المحرر في صحيفة لو جورنال دو مونتريال لويك تاسي يقول:

منذ ثلاثة أشهر، يسعى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، بدون جدوى، إلى تشكيل حكومة ائتلافية. فمعظم الأحزاب السياسية الأخرى ترفض التحالف مع بن كيران قبل الحصول على ضمانات جدية. ذلك أن حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، هو حزب إسلامي. والصراع الدائر حاليا بين بن كيران والأحزاب الأخرى يبدو أكثر فأكثر أنه صراع بين الإسلاميين والقوى الأخرى في المملكة ، بدءاً بالملك محمد السادس.

  • من هو حزب العدالة والتنمية؟

حزب العدالة والتنمية تسلم السلطة للمرة الأولى عام 2011 في خضم موجة الربيع العربي، واضطر الملك يومها إلى التنازل عن بعض سلطاته لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. وفي انتخابات السابع من تشرين أول – أكتوبر الماضي، حصل الحزب على مئة وخمسة وعشرين مقعدا من أصل ثلاثمئة وخمسة وتسعين. وأولوية الحزب محاربة الفساد والتركيز على التربية والتعليم واعتماد إسلام أصولي يحترم خصوصيات المجتمع المغربي.

  • أين هي العقدة؟

لقد تمكن اثنا عشر حزبا من الفوز بمقاعد نيابية في الانتخابات الأخيرة، والنظام الانتخابي المغربي يحول دون تمكين حزب واحد من الفوز بغالبية المقاعد ما يعني أن الحزب الفائز في الانتخابات مضطر لتشكيل حكومة ائتلافية. والمشكلة تكمن في كون المجتمع المغربي منقسما بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، والأحزاب غير الإسلامية ، المقربة من الملك، تريد أن يتشكل الائتلاف الحاكم من عدة أحزاب صغيرة ما يجعل اتخاذ القرارات صعبا، بينما يريد الإسلاميون ضم أصغر عدد ممكن من الأحزاب إلى الحكومة ويرغبون بضم حزب الاستقلال المحافظ والوطني إلى الاتلاف الحكومي، وهو حل ثالثا في الانتخابات الأخيرة وفاز بستة وأربعين مقعدا.

  • ما هي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب؟

اقتصاد المغرب اقتصاد ديناميكي، حقق نسبة نمو اقتصادي بلغت أربعة ونصف بالمئة عام 2015، لكنه يعاني كذلك من الفساد الشديد. البطالة مرتفعة وتبلغ %10 وبخاصة في أوساط الشباب في المدن حيث يسكن %60 من السكان. ثمانون بالمئة من الرجال وستون بالمئة من النساء يحسنون القراءة والكتابة. والصراع يتمحور بين مواطنين من الشباب المثقف مستائين من العيش في المدن، ومواطنين محافظين أميين لكن سعداء بأوضاعهم الاجتماعية في الأرياف.

  • ماذا سيحصل؟

سيضغط الملك على الأحزاب لدفعهم إلى التوافق لكن كثيرا من الزعماء والمراقبين يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة قريبا، يخلص لويك تاسي مقاله في لو جورنال دو مونتريال

راديو كندا الدولي -  لو جورنال دو مونتريالاستمعوا

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
دولي، سياسة" تعطيل إسلامي في المغرب"مجتمعفانكوفر: الطهاة تعاونوا لمكافحة الهدر الغذائيإقتصاد، مجتمعموازنة البرتا: الكلمة للمواطنينسياسةتعديل وزاري في حكومة ترودو الليبراليةدولي، سياسةزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى السعودية: هل تكون النتائج على قدر الآمال؟دولي، سياسة" كيفية محاربة الإيديولوجية الإسلامية بطريقة فعالة":دولي، سياسةمن الصحافة الكنديّة: تنظيم "الدولة الاسلاميّة" يضعف ولكنّه ما زال يضربإقتصاد"كرايسلر باسيفيكا" الكندية سيارة السنة في فئة السيارات المتعددة الأغراضمجتمعمونتريال: ارتفاع عدد المشردين ومستهلكي المخدرات الصلبةسياسة، مجتمعكندا: محاكمة شاب متهم بالإرهاب

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
Stéphane Dion perdra les Affaires étrangères au profit de Chrystia FreelandBrouillard diplomatique en SyriePriorité à la paix, place à la prévention, plaide le nouveau secrétaire général de l'ONUMort de l'animatrice Andréanne SassevilleL’équipe Trump à l’épreuve du SénatLe responsable de la mort de l’athlète olympique Victor Davis accusé d’un autre homicideDes passagers d’Air Canada coincés au Costa Rica pendant 32 heuresInondations meurtrières en ThaïlandeUne délégation policière canadienne pour maintenir la paix en ColombieLes investissements d'Ottawa en infrastructures plus lents que prévu, dit le DPB
'One of the greatest actors of his generation': Christopher Plummer to get Canadian Screen Awards honourHospital accused of sending away veteran who killed family says it never denied care to anyoneCanada sending police to Colombia to help with peacekeepingPoll suggests Canadians favour spending tax dollars on traditional rather than high-tech infrastructureHere comes the Uber-ization of the Canadian economyObama prepares to say farewell to the White HouseMexican refugee claims jump after visa requirement droppedSay hello to the 'murder board': Trump's cabinet picks start confirmation hearingsFor women in Canadian politics, there is no universal experienceGiving self-driving cars the gift of sight