أول مداخلة لأمين عام الأمم المتحدة الجديد

دعا أمين عام الأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريز إلى اعتماد "مقاربة جديدة للحؤول دون وقوع الحروب".

وانتهز رئيس حكومة البرتغال السابق فرصة مداخلته الرسمية الأولى أمام مجلس الأمن الدولي ليعرض رؤيته القائمة على دبلوماسية ناشطة قائلا: " علينا إعادة التوازن لمقاربتنا فمنذ عدة عقود اعتمدنا خاصة سياسة رد الفعل في مواجهة النزاعات، أما في المستقبل، فعلينا فعل المزيد للحؤول دون وقوع الحروب والمحافظة على السلام". من هنا، يعتبر أمين عام الأمم المتحدة الجديد، علينا معالجة جذور النزاعات ومنها التهميش والإقصاء والحكم غير المناسب والظلم والبطالة في أوساط الشباب والتنافس غير الصحي الهادف إلى الحصول على الموارد الطبيعية والانقسامات الدينية.

وأضاف غوتييريز: " حيث تستعر الحروب، نحن بحاجة للقيام بوساطة وتحكيم واعتماد دبلوماسية خلاقة تدعمها كل الدول المؤثرة".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية