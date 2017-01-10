32 ساعة تأخير في المطار

تم تأخير إقلاع رحلة جوية لشركة الطيران الكندية إير كندا، بين عاصمة كوستاريكا، سان خوسي، ومدينة تورونتو مدة يوم ونصف بسبب "خطأ" في تعداد الركاب المئتين والثلاثة والسبعين. وأوضح مسؤولو الشركة أن إقلاع الطائرة من المطار لم يكن ممكنا لأن عدد الركاب على متنها لم يتطابق مع عدد الركاب المسجلين، وكان ينقص راكب واحد."فلأسباب أمنية، لا يسمح للطائرة بالإقلاع في مثل هذا الوضع".

وكان الركاب استقلوا الطائرة عند الثامنة والنصف من صباح الأحد الماضي وتم إنزالهم من الطائرة في الثانية من بعد الظهر لتناول الطعام استعدادا للإقلاع في الثالثة والنصف، لكنه لم يسمح للطائرة بالإقلاع وفي الساعة السابعة والربع مساء أعلنت الشركة إلغاء الرحلة وتأجيلها إلى بعد ظهر اليوم التالي، بحسب إحدى الراكبات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية