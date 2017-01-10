كندا: الإنفاق الفدرالي على البنى التحتية أبطأ مما كان مقرراً

أصدر مكتب المدير البرلماني للميزانية الفدرالية، جان دنيس فريشيت، تقريراً اليوم جاء فيه أن حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا قد لا تتمكن من إنفاق كل المبالغ التي كانت تنوي تخصيصها للبنى التحتية في السنة المالية الأولى من ولايتها.

فقد جاء في التقرير أن بعضاً من استثمارات البنى التحتية التي رصدتها حكومة ترودو لم تُنجز في النصف الأول من السنة المالية 2016 – 2017. وحذّر التقرير من أن جزءاً من تلك النفقات المرصودة قد يُؤجل إلى السنوات المالية التالية.

والتأجيل في الإنفاق الحكومي قد يترك أثراً سلبياً على تحقيق الهدف الأساسي من الاستثمارات في البنى التحتية، وهو تحفيز الاقتصاد الكندي البطيء.

وكان الليبراليون قد تعهدوا بإنفاق 11,9 مليار دولار على البنى التحتية في كندا خلال السنة المالية 2016 – 2017 بهدف تحفيز الاقتصاد.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)