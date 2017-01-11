زحمة السير: مونتريال وتورونتو في الطليعة

تفيد دراسة صدرت لصالح اتّحاد السائقين الكنديّين أنّ نقاط ازدحام السير في كلّ من تورونتو ومونتريال أصبحت كبيرة لدرجة باتتت تشبه الازدحام في مدن أميركيّة كبرى مثل نيويورك ولوس انجلوس.

ويحلّ جزء من الطريق السريع 401 الذي يجتاز وسط تورونتو في المرتبة التاسعة من بين الطرقات الأكثر ازدحاما في كندا والولايات المتّحدة.

ويحلّ جزء من الطريق السريع 20 في مونتريال في المرتبة الثالثة من حيث الازدحام في كندا، على غرار الطرقات السريعة في بوسطن في الولايات المتّحدة.

ويتمّ تحديد الطرق المزدحمة على ضوء معطيات المراجع المحليّة والبلديّة في المقاطعات حول حجم السيّارات ومعطيات نظام تحديد المواقع العالمي GPS والتي تشمل نحوا من 3000 كيلومتر من الطرقات في كندا.

وتهدف الدراسة لتحديد الطرقات الأكثر ازدحاما للبحث عن حلّ للمشكلة لا سيّما وأنّ الازدحام يسيء إلى الانتاجيّة بصورة عامّة ويتسبّب في ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)