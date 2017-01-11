الرياضة للتخفيف من أعراض مرض حساسيّة القمح

تساهم التمارين الرياضيّة في مساعدة المصابين بالداء الزلاقي، داء حساسيّة القمح على إدارة حياتهم اليوميّة بصورة أفضل.

ورصد معهد الكنيزيولوجيا التابع لجامعة كالغاري 50 ألف دولا للدراسة التي تهدف لمساعدة المرضى على معالجة مشكلتهم إضافة إلى اللجوء لحمية غذائيّة خالية من الغلوتين.

ويعاني 110 آلاف كندي من الداء الزلاقي الذي يتسبّب بالضرر لسطح الامتصاص في الأمعاء الدقيقة بسبب مادّة الغلوتين.

والمادّة موجودة في القمح والشوفان والشعير والجاودا. والمادّة موجودة ايضا في دقيق القمح وبالتالي في الكثير من المنتجات الغذائيّة المعلّبة.

ويتسبّب المرض في عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائيّة كالدهون والبروتين والفيتامينات وهي كلّها ضروريّة للصحّة.

ومن بين أعراضه فقر الدم والاسهال المزمن وفقدان الوزن والتعب والتشنّج والانتفاخ.

ولا توجد حاليّا ادوية لمعالجة الداء الزلاقي، ويقول الباحثون في جامعة كالغاري إنّ من الممكن معالجته من خلال الحمية الخالية من الغلوتين والتمارين الرياضيّة في آن معا.

وتساهم التمارين في إعادة التوازن إلى بكتيريا الأمعاء وفي تحسين صحّة الميكروبيوم، أي الميكروبات المتعايشة في جسم الأحياء، لدى الانسان والحيوان حسب دراسات أوليّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)