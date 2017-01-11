وزير الهجرة الجديد أحمد حسين

في إطار التعديل الوزاري الهام الذي أعلنه أمس رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، تم تعيين النائب عن إحدى الدوائر الانتخابية في أونتاريو، أحمد حسين وزيرا للهجرة والمواطنة واللجوء، وهو أول كندي من أصل صومالي يتم تعيينه وزيرا في حكومة كندية.

أحمد حسين، البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاما، وصل إلى كندا من الصومال هربا من الحرب، بصفة لاجئ وهو في السادسة عشرة من عمره وكان ناشطا في أوساط الجالية الكندية الصومالية وعين رئيسا للمؤتمر الصومالي الكندي وهو يقول: " إن خبرتي الشخصية كمهاجر إلى كندا وكمحام متخصص في قوانين الهجرة وكناشط في الجالية الصومالية، أمور ستساعدني بدون شك".

كما نشط أحمد حسين في مجال مكافحة تطرف الشباب الصوماليين في تورونتو والتحاق البعض منهم بتنظيم "الشباب" في الصومال.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية