شيفرة خاصة لحماية النساء من الاعتداءات الجنسية

اعتبرت مديرة مجلس وضع المرأة في نيوفاوندلاند أن على الحانات والمقاهي اعتماد الشيفرة المعتمدة في إحدى حانات سان بيترسبرغ الأميركية لحماية النساء اللواتي يرتدن الحانة من الاعتداءات.

وينصح المطعم الاميركي في فلوريدا زبوناته اللواتي يردن التخلص من موعد غرام في المطعم قد يؤدي إلى خلاف ويهدد المرأة، باستعمال شيفرة محددة يفهمها النادل وذلك على الشكل التالي: أن يطلبن من النادل كأسا من مشروب "أنجل شوت"، وهو مشروب غير موجود طبعا، لكن ذلك يشكل طلبا للمساعدة. وعندما تطلب الزبونة كأس " أنجل شوت" بدون ثلج ، فهي تعني أنها بحاجة إلى من يوصلها إلى سيارتها، وعندما تطلب كأسا مع الثلج ، فهذا تعني أنها تطلب الاتصال بسيارة أجرة أما إذا طلبت كأس "أنجل شوت" مع قطع ليمون فهي تطلب من النادل أن يتصل بالشرطة.

واعتبرت رئيسة المجلس أن اعتماد مثل هذه الشيفرة يشكل وسيلة فعالة لحماية النساء من الاعتداءات الجنسية وأضافت أن الشيفرة سهلة الحفظ وتساعد المرأة على التعبير بوضوح تام عما يجري معها ما يمكن النادل من التصرف السريع دون أن يطرح عليها أي سؤال.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية